Саратовца приговорили к обязательным работам за возбуждение ненависти к «ватникам»

В Саратове вынесли приговор
19-летнему Александру Гозенко, которого обвинили в разжигании ненависти к «ватникам» через комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Молодого человека приговорили к 160 часам обязательных работ, кроме того 19-летнему Александру Гозенко будет находится под подпиской о невыезде. Такое решение вынес суд Октябрьского районного суда в Саратове, передает FreeNews-Volga.
В ходе суда прокурор сообщил судье, что Александр Гозенко размещал в соцсети «ВКонтате» комментарии, содержащие слова «ватники и кацапы», а также предлагал «устроить холокост ватникам». Молодого человека обвиняли в разжигании ненависти к россиянам и соцгруппе «патриоты России». Дело слушалось в особом порядке, так как Гозенко признал вину и раскаялся.
Издание отмечает, что саратовец состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Слово «ватник» стало сетевым мемом после событий на Украине и в Крыму в 2014 году. В Сети этим словом пользуются противники российского ура-патриотизма. Впрочем, если сначала это слово использовалось как оскорбительное, то впоследствии сами патриоты стали называть себя «ватниками», и слово фактически утратило негативный оттенок.
Мем про «ватников» появился в сообществе «Рашка — квадратный ватник» в соцсети «ВКонтакте». В 2016 году группу заблокировали.
В ходе суда прокурор сообщил судье, что Александр Гозенко размещал в соцсети «ВКонтате» комментарии, содержащие слова «ватники и кацапы», а также предлагал «устроить холокост ватникам». Молодого человека обвиняли в разжигании ненависти к россиянам и соцгруппе «патриоты России». Дело слушалось в особом порядке, так как Гозенко признал вину и раскаялся.
Издание отмечает, что саратовец состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Слово «ватник» стало сетевым мемом после событий на Украине и в Крыму в 2014 году. В Сети этим словом пользуются противники российского ура-патриотизма. Впрочем, если сначала это слово использовалось как оскорбительное, то впоследствии сами патриоты стали называть себя «ватниками», и слово фактически утратило негативный оттенок.
Мем про «ватников» появился в сообществе «Рашка — квадратный ватник» в соцсети «ВКонтакте». В 2016 году группу заблокировали.
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