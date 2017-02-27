Голодец предложила отказаться от прямоугольных классов в школах

Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства, заявила, что классы в российских школах неправильно сконструированы. По ее мнению, прямоугольную модель кабинетов пора менять.
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Такое заявление Голодец сделала во время выступления на инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».
Ольга Голодец: «Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве».
По мнению вице-премьера, «для того, чтобы формировать проектный подход и групповую работу в школе, чтобы выстраивать команду и вести к ее достижению цели», детей нужно рассаживать по-другому и преподавать материал иначе.
Голодец пояснила, что на первый взгляд это может показаться незначительным нюансом, но на самом деле является важным элементом, который влияет на содержание школьного образования. Потому что при существующей системе расстановки парт учитель выполняет функции ментора, тогда как должен помогать детям развивать их таланты. Вопрос только в том, готова ли школа к таким изменениям и «как перейти из одной точки в другую», добавила вице-премьер.
Ольга Голодец: «Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве».
По мнению вице-премьера, «для того, чтобы формировать проектный подход и групповую работу в школе, чтобы выстраивать команду и вести к ее достижению цели», детей нужно рассаживать по-другому и преподавать материал иначе.
Голодец пояснила, что на первый взгляд это может показаться незначительным нюансом, но на самом деле является важным элементом, который влияет на содержание школьного образования. Потому что при существующей системе расстановки парт учитель выполняет функции ментора, тогда как должен помогать детям развивать их таланты. Вопрос только в том, готова ли школа к таким изменениям и «как перейти из одной точки в другую», добавила вице-премьер.
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