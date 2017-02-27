Афганский лазурит украсил Екатерининский дворец в Царском Селе

Реставраторы завершили работы в Лионском зале, который утратил уникальную отделку в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня в Екатерининском дворце Царского Села в торжественной обстановке открыли портал из лазурита, который украшает одну из дверей Лионского зала. Восстановлением убранства занимались те же мастера, что трудились над воссозданием Янтарной комнаты.



По словам директора мастерской, огромный объем работы удалось завершить в короткие сроки. Специалистам понадобилось всего полгода. И это несмотря на то, что лазурит — один из самых сложных для обработки камней.



Борис Игдалов, директор Царскосельской янтарной мастерской: «Материал сложный, потому что наш забайкальский лазурит с крупными белыми включениями, которые в данном случае нам не нужны. По задумке архитекторов Монигетти, Камерона здесь всё должно быть синее и ровное. Поэтому в данном случае был использован афганский лазурит. Он более однородный».



Лионский зал по праву считается жемчужиной Екатерининского дворца. Однако лазуритовая отделка стен была уничтожена во время Великой Отечественной войны. Сколько средств нужно для восстановления всего декора, благодаря кому удалось воссоздать портал и когда Лионскому залу вернут былое великолепие?



Подробнее смотрите в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Криволаповой в выпуске программы «Сегодня в Санкт-Петербурге» в 19:20.