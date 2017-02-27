Цветы с места гибели Немцова убрали ради безопасности туристов

Власти Москвы объяснили, почему было необходимо убрать цвета с места гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.
Размещение импровизированного мемориала на Большом Москворецком мосту связано с определенными рисками для обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы, в том числе туристов, заявили в муниципальной организации «Гормост».
Сотрудник «Гормоста»: «Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке».
В организации добавили, что не намерены полностью сносить мемориал, но не могут допустить большого скопления венков и цветов, в том числе и из соображений санитарии, передает «Интерфакс».
прошел марш памяти убитого в центре Москвы оппозиционера Бориса Немцова. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 5 тысяч человек. Колонна прошла по московским бульварам, после чего активисты возложили цветы и памятные венки на месте гибели известного политика. Одна из активисток сообщила, что ночью полицейские задержали несколько человек, дежуривших у стихийного мемориала на Большом Москворецком мосту. Также девушка рассказала «Эху Москвы», что «подъехало несколько машин и увезли с мемориала все, что там было — все портреты, все цветы, оставив несколько ведер с цветами».
Политик Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года в центре Москвы.
Сотрудник «Гормоста»: «Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке».
В организации добавили, что не намерены полностью сносить мемориал, но не могут допустить большого скопления венков и цветов, в том числе и из соображений санитарии, передает «Интерфакс».
прошел марш памяти убитого в центре Москвы оппозиционера Бориса Немцова. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 5 тысяч человек. Колонна прошла по московским бульварам, после чего активисты возложили цветы и памятные венки на месте гибели известного политика. Одна из активисток сообщила, что ночью полицейские задержали несколько человек, дежуривших у стихийного мемориала на Большом Москворецком мосту. Также девушка рассказала «Эху Москвы», что «подъехало несколько машин и увезли с мемориала все, что там было — все портреты, все цветы, оставив несколько ведер с цветами».
Политик Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года в центре Москвы.
Комментарии