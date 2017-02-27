Инспектор ДПС и дружинник спасли из огня жителя ленинградской деревни

В руководстве ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти решают, как поощрить инспектора ДПС и дружинника, которые первыми оказались в минувшие выходные на месте пожара в деревне Лопухинка.

Не имея специального снаряжения и достоверных данных о происходящем, полицейский и дружинник не раздумывая бросились на выручку. Пожилую женщину из охваченного огнем погреба вытащить не успели, зато спасли ее сына.



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв о тех, кто не прошел мимо беды.



Капитан полиции Андрей Мизгирёв и дружинник Никита Игнатьев могли бы и не оказаться рядом с местом происшествия. Ну, что патрулю ДПС искать на крохотных улочках небольшой деревни? Но это люди такие — никогда не скажут «Не наше дело».



Решили проверить, нет ли следов угонов или похищений из пустующих зимой домов. Так и заметили пожар в частном секторе, а когда подошли проверить, услышали крики о помощи. Мысли дождаться спасателей даже не возникло.



Андрей Мизгирёв, инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому району Ленинградской области: «Открытая яма. Из нее тянулись руки человека. Мужчина взывал о помощи, мы начали его вытаскивать. Подоспели еще два гражданских человека и с помощью них мы его вытащили. Он был очень тяжелым, килограмм 120».



Как рисковали собой, вызволяя мужчину, они, похоже, только сейчас начинают осознавать. Глубина погреба с опаленными стенами и обугленным скарбом — не меньше трех метров. Брат спасенного рассказывает: скорее всего, в подсобном помещении загорелся обогреватель, который помогал не замерзнуть домашней птице.



Пытавшаяся справиться с огнем самостоятельно пожилая хозяйка провалилась в подпол, а бросившийся ей на выручку 54-летний сын оказался слишком тяжелым для подгоревшей лестницы. Чудовищная огненная ловушка, на спасение из которой оставались считаные минуты.



Почти сразу после инспектора ДПС и дружинника на пожар в Лопухинке прибыли сотрудники местной администрации. Они увидели дым, не смогли остаться в стороне. Кто-то, наверное, скажет, что это был долг их службы. Тем не менее, наверное, правильнее говорить о достойном человеческом поступке.



Они все и сами отравились угарным газом, вытаскивая из горящего погреба мужчину. Но больше всего переживают, что не успели спасти его мать, которую также вытащили, однако было поздно. На прощание с проработавшей в деревне свыше 40 лет учительницей завтра придет едва ли не вся Лопухинка. А герои продолжают нести обычную службу. В кабинетах начальства и перед телекамерами чувствуют себя скованно, словно и не они молниеносно приняли непростое решение, а судьба решила за них.



Никита Игнатьев, дружинник специализированной народной дружины: «Когда мы это всё обнаружили, поняли, что там внутри находятся люди, кратчайшим путем через заборы полезли спасать людей. Спасли, слава богу. Мы ж все люди, мы должны друг другу помогать».



Андрей Мизгирёв и Никита Игнатьев постоянно справляются о здоровье спасенного. Пока мужчина в критическом состоянии. Конечно, в первую очередь, виной тому обширные ожоги. Но и бригада скорой, ехавшая в деревню в 30 километрах от Ломоносова два часа, помощь, конечно, оказала запоздало.



В отличие от тех, в чьи служебные обязанности это и не входило. К счастью, в этой истории ближе всего к попавшим в беду оказались люди, которые на выручку приходят по зову сердца.