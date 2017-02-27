Экс-сенатор Попельнюхов получил 7 лет колонии за хищение миллиарда

Лефортовский суд Москвы приговорил к 7 годам в колонии общего режима бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова за хищение более миллиарда рублей при строительстве заводов по производству автомата «Калашникова» в Венесуэле.
Экс-гендиректор компании «Стройинвестинжиниринг СУ-848» был признан виновным в особо крупном мошенничестве. Кроме того, суд удовлетворил иск к Попелюхову на миллиард рублей от потерпевшей стороны — «Рособоронэкспорта».
Свою вину экс-сенатор не признает, передает «Интерфакс».
Уголовное дело против Попельнюхова было возбуждено в 2015 году после того, как было сорвано строительство заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Генподрядчиком в рамках контракта с «Рособоронэкспортом» выступала компания бывшего сенатора.
Свою вину экс-сенатор не признает, передает «Интерфакс».
Уголовное дело против Попельнюхова было возбуждено в 2015 году после того, как было сорвано строительство заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Генподрядчиком в рамках контракта с «Рособоронэкспортом» выступала компания бывшего сенатора.
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