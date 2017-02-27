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  • 27.02, 19:22

Экс-сенатор Попельнюхов получил 7 лет колонии за хищение миллиарда

7 комментариев
  • Фото: Саверкин Александр / ТАСС
<nobr>Экс-сенатор</nobr> Попельнюхов получил 7 лет колонии за хищение миллиарда

Экс-сенатор Попельнюхов получил 7 лет колонии за хищение миллиарда

<nobr>Экс-сенатор</nobr> Попельнюхов получил 7 лет колонии за хищение миллиарда
  • Фото: Саверкин Александр / ТАСС

    • Лефортовский суд Москвы приговорил к 7 годам в колонии общего режима бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова за хищение более миллиарда рублей при строительстве заводов по производству автомата «Калашникова» в Венесуэле.

    Экс-гендиректор компании «Стройинвестинжиниринг СУ-848» был признан виновным в особо крупном мошенничестве. Кроме того, суд удовлетворил иск к Попелюхову на миллиард рублей от потерпевшей стороны — «Рособоронэкспорта».
    Свою вину экс-сенатор не признает, передает «Интерфакс».

    Уголовное дело против Попельнюхова было возбуждено в 2015 году после того, как было сорвано строительство заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Генподрядчиком в рамках контракта с «Рособоронэкспортом» выступала компания бывшего сенатора.

    «Стройинвестинжиниринг СУ-848» при посредничестве «Рособоронэкспорта» получил от властей Венесуэлы на строительство заводов 1,1 млрд рублей. Предполагалось, что на новых мощностях Венесуэла сможет производить до 25 тысяч автоматов ежегодно. Однако, как следует из материалов уголовного дела, часть этих денег Попельнюхов перевел на счета подконтрольных ему компаний. В результате строительство заводов застопорилось, а рабочие — россияне и выходцы из бывших республик СССР — остались без денег и в отчаянии обратились за помощью к Владимиру Путину.

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