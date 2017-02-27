С вибрацией поля на стадионе «Санкт-Петербург Арена» обещают покончить за две недели

Комиссия FIFA завершает финальную инспекцию стадиона на Крестовском острове в Петербурге. В целом проверяющие остались довольны.
Перед журналистами чиновники FIFA и представители российского оргкомитета появились с небольшим опозданием. Главная звезда делегации — в недавнем прошлом знаменитый футболист Карлес Пуйоль спустился вниз к газону, чтобы посмотреть на него, что называется, с расстояния вытянутой руки.
Карлес Пуйоль, бывший игрок сборной Испании и ФК «Барселона»: «Я выходил на газон. Поле замечательное, несмотря на то, что стадион еще пуст. Я представил себе, как арена полна зрителей, а я взял мяч и пробую играть».
Глядя на цвет травы, можно было не сомневаться: вопросы о состоянии арены будут. Между прочим только позавчера поле закатили под крышу.
Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований: «Что касается поля. Если бы вы лежали вне пределов стадиона шесть месяцев, вы бы тоже выглядели непрезентабельно».
Этот шутливый ответ продемонстрировал настроение международной делегации. Если еще полгода назад за петербургский долгострой было тревожно, сегодня чиновники FIFA покидают город с позитивным докладом. В нем даже изменена формулировка этой проверки: вместо строительной готовности звучит операционная. Другими словами, это последняя стадия адаптации арены.
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «В августе 2016 года отставание на этом объекте превышало 1 год. У Петербурга был шанс потерять право на проведение Кубка конфедерации».
Понятно, что на устранение мелких недоделок времени достаточно, а вот что сейчас происходит с пресловутой вибрацией поля? Этот вопрос был вторым по важности после вопроса о непривычной расцветке поля. И оказалось, что здесь также не всё плохо.
Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований: «Была проведена большая работа по решению этой проблемы. Найдено технологическое решение этой проблемы. Имеется план выполнения работ на ближайшие две недели. В течение этого времени данная работа будет окончательно завершена».
Несмотря на то, что это была пятая и последняя комиссия FIFA, которую возглавляет высокопоставленный функционер Колин Смит, это не означает, что дальше петербургские строители продолжат работу без международного контроля. Колин Смит уезжает, но в городе на Неве остается рабочая группа FIFA, сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Как сказал глава оргкомитета Алексей Сорокин, остались незначительные недоделки, в том числе с пресловутой вибрацией поля. Журналистов заверили, что все работы будут выполнены в срок.
После Петербурга высокая комиссия отправляется с инспекцией по другим городам страны, которые будут принимать Кубок конфедераций. Это Казань, Сочи и финиш состоится 3 марта в столице.
Карлес Пуйоль, бывший игрок сборной Испании и ФК «Барселона»: «Я выходил на газон. Поле замечательное, несмотря на то, что стадион еще пуст. Я представил себе, как арена полна зрителей, а я взял мяч и пробую играть».
Глядя на цвет травы, можно было не сомневаться: вопросы о состоянии арены будут. Между прочим только позавчера поле закатили под крышу.
Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований: «Что касается поля. Если бы вы лежали вне пределов стадиона шесть месяцев, вы бы тоже выглядели непрезентабельно».
Этот шутливый ответ продемонстрировал настроение международной делегации. Если еще полгода назад за петербургский долгострой было тревожно, сегодня чиновники FIFA покидают город с позитивным докладом. В нем даже изменена формулировка этой проверки: вместо строительной готовности звучит операционная. Другими словами, это последняя стадия адаптации арены.
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «В августе 2016 года отставание на этом объекте превышало 1 год. У Петербурга был шанс потерять право на проведение Кубка конфедерации».
Понятно, что на устранение мелких недоделок времени достаточно, а вот что сейчас происходит с пресловутой вибрацией поля? Этот вопрос был вторым по важности после вопроса о непривычной расцветке поля. И оказалось, что здесь также не всё плохо.
Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований: «Была проведена большая работа по решению этой проблемы. Найдено технологическое решение этой проблемы. Имеется план выполнения работ на ближайшие две недели. В течение этого времени данная работа будет окончательно завершена».
Несмотря на то, что это была пятая и последняя комиссия FIFA, которую возглавляет высокопоставленный функционер Колин Смит, это не означает, что дальше петербургские строители продолжат работу без международного контроля. Колин Смит уезжает, но в городе на Неве остается рабочая группа FIFA, сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Как сказал глава оргкомитета Алексей Сорокин, остались незначительные недоделки, в том числе с пресловутой вибрацией поля. Журналистов заверили, что все работы будут выполнены в срок.
После Петербурга высокая комиссия отправляется с инспекцией по другим городам страны, которые будут принимать Кубок конфедераций. Это Казань, Сочи и финиш состоится 3 марта в столице.
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