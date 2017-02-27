Житель Ставрополья разрушил электроподстанцию из-за долгов коммунальщикам

В Ставропольском крае задержали мужчину, который из мести коммунальщикам разрушил электроподстанцию и обесточил два населенных пункта.
Как сообщается на сайте ГУ МВД по региону, инцидент произошел в одном из поселков Новоселицкого района. В результате преступных действий была прекращена подача электроэнергии в два населенных пункта.
Сообщается, что подозреваемого задержал участковый уполномоченный полиции. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, в доме которого ранее отключили электричество из-за долгов за электроэнергию.
ГУ МВД по региону: «Участковый уполномоченный полиции незамедлительно выехал на место происшествия. В результате проведенных мероприятий злоумышленник был задержан и доставлен в отдел внутренних дел».
На допросе подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что разрушил подстанцию из мести коммунальщикам. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
Сообщается, что подозреваемого задержал участковый уполномоченный полиции. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, в доме которого ранее отключили электричество из-за долгов за электроэнергию.
ГУ МВД по региону: «Участковый уполномоченный полиции незамедлительно выехал на место происшествия. В результате проведенных мероприятий злоумышленник был задержан и доставлен в отдел внутренних дел».
На допросе подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что разрушил подстанцию из мести коммунальщикам. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
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