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  • 27.02, 17:51
Житель Ставрополья разрушил электроподстанцию из-за долгов коммунальщикам. Ставропольский край, электростанции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Житель Ставрополья разрушил электроподстанцию из-за долгов коммунальщикам

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Житель Ставрополья разрушил электроподстанцию <nobr>из-за</nobr> долгов коммунальщикам

Житель Ставрополья разрушил электроподстанцию из-за долгов коммунальщикам

Житель Ставрополья разрушил электроподстанцию <nobr>из-за</nobr> долгов коммунальщикам
  • Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

    • В Ставропольском крае задержали мужчину, который из мести коммунальщикам разрушил электроподстанцию и обесточил два населенных пункта.

    Как сообщается на сайте ГУ МВД по региону, инцидент произошел в одном из поселков Новоселицкого района. В результате преступных действий была прекращена подача электроэнергии в два населенных пункта.

    Сообщается, что подозреваемого задержал участковый уполномоченный полиции. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, в доме которого ранее отключили электричество из-за долгов за электроэнергию.

    ГУ МВД по региону: «Участковый уполномоченный полиции незамедлительно выехал на место происшествия. В результате проведенных мероприятий злоумышленник был задержан и доставлен в отдел внутренних дел».

    На допросе подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что разрушил подстанцию из мести коммунальщикам. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

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