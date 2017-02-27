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  • 27.02, 17:51
Женщина на собачьей упряжке врезалась в автомобиль в Иванове: видео. ДТП, Иваново, курьезы, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Женщина на собачьей упряжке врезалась в автомобиль в Иванове: видео

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Женщина на собачьей упряжке врезалась в автомобиль в Иванове: видео

Женщина на собачьей упряжке врезалась в автомобиль в Иванове: видео

Женщина на собачьей упряжке врезалась в автомобиль в Иванове: видео
  • Фото: Bars Bars /youtube.com

    • Собачья упряжка столкнулась с автомобилем в Иванове: управлявшая ей женщина получила травмы.

    Инцидент произошел на одной из городских дорог в Иванове. Камера видеорегистратора, установленная в кабине «Лады-Гранта» сняла, как 27-летняя местная жительница на санях, запряженных двумя собаками породы хаски, на большой скорости мчится навстречу автомобилю.

    В последний момент собаки сделали рывок в сторону и избежали столкновения в отличие от наездницы. Женщина на полном ходу врезалась в автомобиль. При этом водитель успел практически полностью остановить движение. Однако пострадавшая получила сильные удары груди и живота, оставив вмятину на капоте.

    ГИБДД Ивановской области: «По данным видеорегистратора, установленного на автомобиле „Лада-Гранта“, в который врезались сани, упряжка мчалась на высокой скорости. Водитель машины увидел непонятный объект, быстро приближавшийся к его машине, и сначала затормозил, а затем практически остановился».

    Инспекторы установили, что в аварии виновна наездницы, которая не справилась с управлением гужевым транспортом, к которому, согласно правилам дорожного движения, относится собачья упряжка. Женщине предстоит заплатить за ремонт автомобиля, передает РИА Новости.

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