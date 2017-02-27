На Москву надвигается аномальное весеннее тепло

Средняя температура на этой неделе превысит климатическую норму на
8–10 градусов.
Последние дни зимы и начало весны будут существенно теплее, чем в среднем многолетнем значении, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
В предстоящую пятидневку в столице будет стоять скорее апрельская погода, чем характерная для начала марта. «Погода опередит календарь почти на месяц», — отметил представитель метеослужбы. Средняя суточная температура в Москве будет превышать ноль градусов, соответствуя первым весенним значениям. Снег будет быстро таять, будет дуть теплый ветер, временами возможен дождь.
Ночью температура будет опускаться до минусовых значений, утром горожанам следует остерегаться гололеда. Днем воздух будет быстро прогреваться — следует помнить о риске, которые создают сосульки, отмечают метеорологи.
Гидрометцентр РФ: «Вполне вероятны прояснения в облачном покрове, которые позволят порадоваться теплым лучам солнца».
В первый день весны, 1 марта, в Москве температура ночью составит 1–3 тепла, днем потеплеет до 4–6 градуса выше нуля. Будет дуть южный ветер, местами до 12–17 м/с.
В предстоящую пятидневку в столице будет стоять скорее апрельская погода, чем характерная для начала марта. «Погода опередит календарь почти на месяц», — отметил представитель метеослужбы. Средняя суточная температура в Москве будет превышать ноль градусов, соответствуя первым весенним значениям. Снег будет быстро таять, будет дуть теплый ветер, временами возможен дождь.
Ночью температура будет опускаться до минусовых значений, утром горожанам следует остерегаться гололеда. Днем воздух будет быстро прогреваться — следует помнить о риске, которые создают сосульки, отмечают метеорологи.
Гидрометцентр РФ: «Вполне вероятны прояснения в облачном покрове, которые позволят порадоваться теплым лучам солнца».
В первый день весны, 1 марта, в Москве температура ночью составит 1–3 тепла, днем потеплеет до 4–6 градуса выше нуля. Будет дуть южный ветер, местами до 12–17 м/с.
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