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  • 27.02, 17:51
В Тобольске сгорел дом, в котором родился Александр Абдулов. знаменитости, пожары, Тюменская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Тобольске сгорел дом, в котором родился Александр Абдулов

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В Тобольске сгорел дом, в котором родился Александр Абдулов

В Тобольске сгорел дом, в котором родился Александр Абдулов

В Тобольске сгорел дом, в котором родился Александр Абдулов
  • Фото: portaltobolsk /vk.com

    • Видео горящего дома, в котором родился и три года прожил знаменитый российский актер, выложили в соцсети жители Тобольска.

    В Тобольске сгорел так называемый дом Абдулова, сообщили в МЧС по Тюменской области.

    Сергей Юсько, пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области: «Инцидент произошел 26 февраля. В 21:26 огонь был локализован, в 22:26 — ликвидирован. В тушении участвовали 12 пожарных и пять единиц техники. Это так называемый „дом Абдулова“. Здание бесхозное. Было расселено еще в декабре 2012 года. По предварительным сведениям, гореть начало во входной группе, после чего пламя перекинулось на второй этаж и охватило кровлю. Причины устанавливаются».

    Пожар снимали на видео жители Тобольска, которым «дом Абдулова» хорошо известен. Одни отмечали, что дом не представлял особой архитектурной ценности, называли «старой прогнившей деревяшкой», каких «много под горой». Другие сожалели, что в городе сгорел дом, который напоминал жителям о талантливом народном артисте.

    Александр Абдулов родился в Тобольске 1953 году в семье директора местного драмтеатра. Умер в Москве в 2008 году в возрасте 54 лет.

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