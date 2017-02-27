Слепой и парализованный итальянский диджей добился эвтаназии в Швейцарии

Итальянец Фабио Антониани, известный как DJ Fabo, добровольно ушел из жизни в одной из швейцарских клиник, добившись проведения процедуры эвтаназии.

4509 Италия

Швейцария

эвтаназия

Как рассказал политик Марко Каппато, занимающийся борьбой за право на эвтаназию в Италии, Фабио Антониани был прикован к постели после автокатастрофы, в которую он попал в 2014 году. ДТП произошло в Индии, после него 39-летний Антониани не только не мог ходить, но и полностью ослеп. В январе 2017 года он при помощи своей девушки записал видеообращение к президенту Италии с просьбой предоставить ему право на эвтаназию на родине. Однако итальянские власти ему отказали.



Тогда родственники диджея обратились в швейцарскую клинику. Врачи клиники провели два медицинских осмотра, после которых Антониани подтвердил свое желание добровольно уйти из жизни и получил разрешение на это. В своем последнем заявлении мужчина поблагодарил всех, кто помог ему выбраться «из ада боли», и выразил сожаление, что это произошло без поддержки со стороны итальянского государства.



В Италии эвтаназия запрещена с 2011 года. Законной данная процедура является в таких странах, как Бельгия, Швейцария, Германия, Япония, Канада, а также в нескольких штатах США. Первой страной, разрешившей эвтаназию, стали Нидерланды. Там эвтаназию узаконили в 2002 году.

