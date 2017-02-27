Николай Дроздов выразил благодарность продюсерам «Ты супер!» за интерактивный урок биологии в океанариуме

На телеканале НТВ в самом разгаре отборочные испытания музыкального конкурса «Ты супер!». Кроме подготовки к выступлениям, обязательное условие участия в проекте — продолжение обучения по общеобразовательным предметам.
Организаторы стараются сделать учебный процесс для детей, оставшихся без попечения родителей, максимально увлекательным. Так, на днях участники побывали в огромном океанариуме в «Крокус Сити», где впервые увидели невероятной красоты экзотических рыб и других удивительных обитателей подводного мира.
Николай Дроздов, российский учёный-эколог и зоолог, доктор биологических наук поддержал инициативу организаторов конкурса.
Николай Дроздов: «Не всякий московский школьник имеет возможность вместо обычных уроков биологии вдруг очутиться в мире таинственных обитателей подводного мира. Я признателен продюсерам проекта: ребенок пока растет — он же настоящий исследователь! Нужно поощрять интерес и давать исчерпывающие ответы „почемучкам“, не только посредством учебников. Замечательно, что проект „Ты супер!“ организовал для конкурсантов такой показательный урок. Представляю, какое впечатление произвёл подводный мир на этих особенных детишек, ведь для многих это была их первая столь близкая встреча с обитателями подводного мира».
Ребята были счастливы посетить огромный столичный океанариум, в котором легко заблудиться: пятиметровые резервуары занимают почти 10 тысяч квадратных метров. В этих бесконечных коридорах прямо над головами восторженных ребят проплывали акулы и барракуды, стайками носились скаты, медленно гребли черепахи.
Больше всего ребят увлекла щука. Они дружно следовали за рыбой по всем туннелям, чтобы, как в сказке, загадать желание «По щучьему велению, по моему хотению…». Однако конкурсанты не привыкли рассчитывать только на счастливые случайности. По возвращении в санаторий, дети побежали репетировать свои концертные номера.
Ты супер!» смотрите в субботу, 4 марта, в 20:00 на телеканале НТВ. Следить за новостями конкурса, смотреть выступления и голосовать за понравившихся артистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS.
Николай Дроздов, российский учёный-эколог и зоолог, доктор биологических наук поддержал инициативу организаторов конкурса.
Николай Дроздов: «Не всякий московский школьник имеет возможность вместо обычных уроков биологии вдруг очутиться в мире таинственных обитателей подводного мира. Я признателен продюсерам проекта: ребенок пока растет — он же настоящий исследователь! Нужно поощрять интерес и давать исчерпывающие ответы „почемучкам“, не только посредством учебников. Замечательно, что проект „Ты супер!“ организовал для конкурсантов такой показательный урок. Представляю, какое впечатление произвёл подводный мир на этих особенных детишек, ведь для многих это была их первая столь близкая встреча с обитателями подводного мира».
Ребята были счастливы посетить огромный столичный океанариум, в котором легко заблудиться: пятиметровые резервуары занимают почти 10 тысяч квадратных метров. В этих бесконечных коридорах прямо над головами восторженных ребят проплывали акулы и барракуды, стайками носились скаты, медленно гребли черепахи.
Больше всего ребят увлекла щука. Они дружно следовали за рыбой по всем туннелям, чтобы, как в сказке, загадать желание «По щучьему велению, по моему хотению…». Однако конкурсанты не привыкли рассчитывать только на счастливые случайности. По возвращении в санаторий, дети побежали репетировать свои концертные номера.
Ты супер!» смотрите в субботу, 4 марта, в 20:00 на телеканале НТВ. Следить за новостями конкурса, смотреть выступления и голосовать за понравившихся артистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS.
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