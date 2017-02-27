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  • 27.02, 16:20

Путин наградил орденом Александра Невского главу Таджикистана

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Путин наградил орденом Александра Невского главу Таджикистана

Путин наградил орденом Александра Невского главу Таджикистана

Президент России Владимир Путин представил к ордену Александра Невского главу Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Орден Александра Невского российский лидер вручил главе республики в рамках своего визита в Таджикистан. Президент России также наградил орденом Дружбы министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Аслова.

На вручении орденов Путин отметил тесную работу двух государств на международной арене и совпадение позиций по многим международным вопросам.

Владимир Путин: «Я со своей стороны еще раз хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для укрепления российско-таджикистанских отношений».

Торжественная церемония встречи президентом Таджикистана российского лидера прошла на площади перед Дворцом наций. В ходе церемонии прозвучали гимны двух стран, а главы государств обменялись рукопожатием и вместе прошли вдоль почетного караула. Мероприятие завершилось торжественным маршем военнослужащих Национальной гвардии Таджикистана, передает РИА Новости.

Орденом Александра Невского вручается за особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

Зарубежные политические и общественные деятели, а также представители делового сообщества иностранных государств могут быть награждены орденом за многостороннее сотрудничество с Россией и за содействие в ее социально-экономическом развитии.

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