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  • 27.02, 16:20

В Ярославле двухтонный блинный пирог отправят на корм собакам

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В Ярославле двухтонный блинный пирог отправят на корм собакам

В Ярославле двухтонный блинный пирог отправят на корм собакам

В Ярославле двухтонный блинный пирог отправят на корм собакам
  • Фото: Официальный портал города Ярославля

    • Масленицу в России отметили вчера, а о рекордах традиционных проводов зимы заговорили только сегодня. В Ярославле для массовых гуляний сделали пирог из блинов, весивший почти 2 тонны.

    Блинный пирог есть уже нельзя, поэтому его отправят в приют для бездомных животных. О судьбе блюда-рекордсмена рассказал представитель мэрии Ярославля.

    Представитель мэрии Ярославля: «Блинный пирог был изготовлен сотнями жителей города для установления рекорда. Роспотребнадзор не рекомендует кормить людей блинами, пролежавшими на улице несколько часов, поэтому мы решили направить всю продукцию на корм для бездомных животных».

    Пирог из блинов, сделанный в Ярославле, вошел в Книгу рекордов России. Ради этого достижения жители города испекли 31 тысячу блинов, передает «Интерфакс».

    В Ярославле двухтонный блинный пирог отправят на корм собакам. Масленица, торжества и праздники, Ярославль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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