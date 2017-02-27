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  • 27.02, 16:20

ЛНР переходит на российский рубль

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ЛНР переходит на российский рубль

ЛНР переходит на российский рубль

Основной денежной единицей в самопровозглашенной Луганской народной республике с 1 марта 2017 года станет рубль, говорится в сегодняшнем постановлении Совета министров ЛНР.

В постановлении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что рубль становится официальной денежной единицей в ЛНР «в целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории Луганской народной республики преимущественно в российских рублях».

Постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года, отмечается в документе.

Напомним, что сегодня главы ДНР и ЛНР предъявили Киеву ультиматум: если Украина не снимет угольную блокаду Донбасса, то с 1 марта все предприятия, находящиеся под юрисдикцией Украины, перейдут под контроль непризнанных республик. «Первое число будет называться „Прощай, Украина“. Этой блокадой она делала все, чтобы заставить нас страдать. Но не мы нуждаемся в угле, металлоломе — это надо Украине. Это была большая ошибка Порошенко», — заявил глава ДНР Александр Захарченко.

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