Дмитрий Рогозин: ВПК надо учиться грамотно себя вести на гражданском рынке

На форуме в Сочи
вице-премьер рассказал обозревателю НТВ о гражданском применении наработок оборонной промышленности. В качестве одного из примеров он привел производство медицинского оборудования и высокоточного медицинского инструмента.
Дмитрий Рогозин: «300–350 миллиардов регионы тратят за рубежом на закупку медицинского оборудования. Это неправильно. Мы можем это сделать на наших предприятиях. Это не конверсия: мы внимательно изучили опыт советской конверсии, увидели изъяны, и на эти грабли наступать не собираемся».
Что касается топливной энергетики, то, по словам Рогозина, фактически всё, что находится под санкциями, может быть легко воспроизводимо на российских предприятиях.
Дмитрий Рогозин: «Уже сегодня в России на базе авиационных и ракетнокосмических двигателей создается агрегаты для генерации электроэнергии».
Еще одно направление, где продукция ВПК могла бы выходить на гражданский рынок, — электроника.
Дмитрий Рогозин: «Национальный софт, компьютеры, которые закупаются для государственных нужд, чипы для всевозможных удостоверений личности, водительских прав, жетонов для военнослужащих, для маркировки медикаментов и многое другое…
В оборонной промышленности… нет специалистов пока, которые бы понимали смысл маркетинга, продвижения на гражданском рынке. В современном мире воюют не продукты, а крупные корпорации. И нашим оборонно-промышленным корпорациям надо научиться грамотно себя вести на гражданском рынке».
НТВ.Ru публикует полную видеоверсию интервью Дмитрия Рогозина.
Что касается топливной энергетики, то, по словам Рогозина, фактически всё, что находится под санкциями, может быть легко воспроизводимо на российских предприятиях.
Дмитрий Рогозин: «Уже сегодня в России на базе авиационных и ракетнокосмических двигателей создается агрегаты для генерации электроэнергии».
Еще одно направление, где продукция ВПК могла бы выходить на гражданский рынок, — электроника.
Дмитрий Рогозин: «Национальный софт, компьютеры, которые закупаются для государственных нужд, чипы для всевозможных удостоверений личности, водительских прав, жетонов для военнослужащих, для маркировки медикаментов и многое другое…
В оборонной промышленности… нет специалистов пока, которые бы понимали смысл маркетинга, продвижения на гражданском рынке. В современном мире воюют не продукты, а крупные корпорации. И нашим оборонно-промышленным корпорациям надо научиться грамотно себя вести на гражданском рынке».
НТВ.Ru публикует полную видеоверсию интервью Дмитрия Рогозина.
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