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  • 27.02, 14:49
Дмитрий Рогозин: ВПК надо учиться грамотно себя вести на гражданском рынке. ВПК, интервью, Рогозин, эксклюзив, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дмитрий Рогозин: ВПК надо учиться грамотно себя вести на гражданском рынке

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Дмитрий Рогозин: ВПК надо учиться грамотно себя вести на гражданском рынке

Дмитрий Рогозин: ВПК надо учиться грамотно себя вести на гражданском рынке

    На форуме в Сочи вице-премьер рассказал обозревателю НТВ о гражданском применении наработок оборонной промышленности. В качестве одного из примеров он привел производство медицинского оборудования и высокоточного медицинского инструмента.

    Дмитрий Рогозин: «300–350 миллиардов регионы тратят за рубежом на закупку медицинского оборудования. Это неправильно. Мы можем это сделать на наших предприятиях. Это не конверсия: мы внимательно изучили опыт советской конверсии, увидели изъяны, и на эти грабли наступать не собираемся».

    Что касается топливной энергетики, то, по словам Рогозина, фактически всё, что находится под санкциями, может быть легко воспроизводимо на российских предприятиях.

    Дмитрий Рогозин: «Уже сегодня в России на базе авиационных и ракетнокосмических двигателей создается агрегаты для генерации электроэнергии».

    Еще одно направление, где продукция ВПК могла бы выходить на гражданский рынок, — электроника.

    Дмитрий Рогозин: «Национальный софт, компьютеры, которые закупаются для государственных нужд, чипы для всевозможных удостоверений личности, водительских прав, жетонов для военнослужащих, для маркировки медикаментов и многое другое…

    В оборонной промышленности… нет специалистов пока, которые бы понимали смысл маркетинга, продвижения на гражданском рынке. В современном мире воюют не продукты, а крупные корпорации. И нашим оборонно-промышленным корпорациям надо научиться грамотно себя вести на гражданском рынке».

    НТВ.Ru публикует полную видеоверсию интервью Дмитрия Рогозина.

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