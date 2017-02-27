Спецназ задержал банду, вымогавшую деньги у пенсионеров: видео

В Волгоградской области полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали организаторов криминального бизнеса. Мужчины вымогали деньги под видом инспекторов ГИБДД.

Момент задержания злоумышленников попал на камеру. На кадрах видео видно, что автомобиль подозреваемых заблокировали прямо возле остановки общественного транспорта. Бойцы спецназа в считанные секунды окружили машину, и вскоре на водителя и пассажира были надеты наручники.



По данным оперативников, именно эти мужчины обзванивали в основном пенсионеров и требовали немедленно перевести на их счет крупные суммы. Иначе под разными предлогами грозились арестовать родственников пострадавших. Причем, как отмечают сыщики, злоумышленники действовали с таким напором, что пожилые люди даже не успевали сообразить что к чему и отдавали им все сбережения.



В настоящее время полицейскими установлены девять потерпевших, которые были обмануты по данной схеме.



При личном досмотре у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, с которых совершались звонки потерпевшим, и банковская карта, на которую обманутые граждане переводили денежные средства.



Задержанных уже доставили в Ростовскую область, именно там они совершили большинство преступлений. Пока следователи выясняют, сколько еще людей пострадали от действий мошенников, те будут находиться под стражей.

