Вениамин Кондратьев: результативность сочинского форума нужно измерять не количеством проектов

Губернатор Краснодарского края в кулуарах инвестиционного форума в Сочи рассказал обозревателю НТВ о локомотивах роста местной экономики.

Одним из них стал курортный сектор — он по сравнению с прошлым годом прибавил около 9%. По словам губернатора, если Сочи является круглогодичным курортом, то этого пока нельзя сказать о других городах региона, в частности, Геленджике, Анапе, Ейске. В Краснодарском крае работают над решением этой проблемы: в частности, власти собираются и дальше развивать в регионе санаторное лечение.



На 6% за год вырос аграрный сектор. Кондратьев полагает, что российским продуктам необходимо закрепиться на магазинных полках, чтобы в дальнейшем их не смогли вытеснить импортные товары.



Говоря о значимости сочинского форума, губернатор вспомнил пословицу «Цыплят по сени считают» и предложил оценивать результативность не количеством представленных проектов и заключенных контрактов, а количеством реализованных проектов, которые можно ощутить «в рабочих местах, в налогах».



НТВ.Ru публикует полную видеоверсию интервью губернатора Краснодарского края.

