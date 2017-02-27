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  • 27.02, 14:49
Вениамин Кондратьев: результативность сочинского форума нужно измерять не количеством проектов. интервью, Краснодарский край, курорты, сельское хозяйство, Сочи, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вениамин Кондратьев: результативность сочинского форума нужно измерять не количеством проектов

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Вениамин Кондратьев: результативность сочинского форума нужно измерять не количеством проектов

Вениамин Кондратьев: результативность сочинского форума нужно измерять не количеством проектов

    Губернатор Краснодарского края в кулуарах инвестиционного форума в Сочи рассказал обозревателю НТВ о локомотивах роста местной экономики.

    Одним из них стал курортный сектор — он по сравнению с прошлым годом прибавил около 9%. По словам губернатора, если Сочи является круглогодичным курортом, то этого пока нельзя сказать о других городах региона, в частности, Геленджике, Анапе, Ейске. В Краснодарском крае работают над решением этой проблемы: в частности, власти собираются и дальше развивать в регионе санаторное лечение.

    На 6% за год вырос аграрный сектор. Кондратьев полагает, что российским продуктам необходимо закрепиться на магазинных полках, чтобы в дальнейшем их не смогли вытеснить импортные товары.

    Говоря о значимости сочинского форума, губернатор вспомнил пословицу «Цыплят по сени считают» и предложил оценивать результативность не количеством представленных проектов и заключенных контрактов, а количеством реализованных проектов, которые можно ощутить «в рабочих местах, в налогах».

    НТВ.Ru публикует полную видеоверсию интервью губернатора Краснодарского края.

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