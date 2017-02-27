Кудрин допустил увеличение налога на доходы физлиц

Сегодня в Сочи открылся экономический форум. Раньше он назывался международным, а теперь — инвестиционным. Впервые представители деловых кругов собрались на него не осенью, а зимой. Есть мнение, что теперь форум больше ориентирован на российских инвесторов, но и обычным гражданам тоже есть что послушать.
Пока из всех выступлений форума самые интересные и самые обсуждаемые заявления прозвучали из уст Алексея Кудрина, который возглавляет «Центр стратегических разработок». Эта организация готовит реформы, которые могут начаться в стране после 2018 года.
Сегодня Кудрин не исключил, что в России может вырасти налог на доходы физлиц. Он объяснил, что доходы бюджета падают, но финансировать ключевые обязательства государству нужно. В то же время правительство объявило, что не будет повышать налоги для бизнеса, следовательно, по словам Кудрина, остается зазор как раз для возможного повышения НДФЛ.
Также Алексей Кудрин заявил о том, что России критически важно поднять производительность труда. До 2008 года выпуск продукции увеличивали просто за счет того, что трудоспособного населения становилось больше. Сейчас такой возможности уже нет.
Сегодня в Сочи Алексей Кудрин говорил и о том, что задача повысить производительность труда ставилась правительством и раньше, но не выполнялась и наполовину. Возникает вопрос о качестве госуправления. По мнению Кудрина, на производительности труда властям нужно фокусироваться, постоянно проверять, что не получилось, и думать, как это исправить.
Сегодня Кудрин не исключил, что в России может вырасти налог на доходы физлиц. Он объяснил, что доходы бюджета падают, но финансировать ключевые обязательства государству нужно. В то же время правительство объявило, что не будет повышать налоги для бизнеса, следовательно, по словам Кудрина, остается зазор как раз для возможного повышения НДФЛ.
Также Алексей Кудрин заявил о том, что России критически важно поднять производительность труда. До 2008 года выпуск продукции увеличивали просто за счет того, что трудоспособного населения становилось больше. Сейчас такой возможности уже нет.
Сегодня в Сочи Алексей Кудрин говорил и о том, что задача повысить производительность труда ставилась правительством и раньше, но не выполнялась и наполовину. Возникает вопрос о качестве госуправления. По мнению Кудрина, на производительности труда властям нужно фокусироваться, постоянно проверять, что не получилось, и думать, как это исправить.
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