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  • 27.02, 14:49
Матвиенко обозначила главную цель российской политики на Ближнем Востоке. Ближний Восток, Матвиенко, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Матвиенко обозначила главную цель российской политики на Ближнем Востоке

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Матвиенко обозначила главную цель российской политики на Ближнем Востоке

Матвиенко обозначила главную цель российской политики на Ближнем Востоке

    В российской столице открылась конференция Ближневосточного диалога клуба «Валдай». Ее участники пытаются найти решение проблемы терроризма на Ближнем Востоке.

    Общение проходит в формате экспертного диалога с участием политиков, ученых и дипломатов из более чем 25 государств, играющих активную роль в регионе.

    Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Хочу сказать со всей определенностью: Россия не стремится занять доминирующее положение на Ближнем Востоке. Главная цель нашей политики — вывести данный ключевой регион мира на устойчивый путь развития».

    По словам Матвиенко, это необходимо сделать путем достижения взаимного согласия непосредственных участников внутренних конфликтов и при коллективном содействии вовлеченных крупных региональных и нерегиональных держав. Спикер верхней палаты парламента считает, что ключевую роль в этом процессе должна сыграть Организация объединенных наций.

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