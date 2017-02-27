Матвиенко обозначила главную цель российской политики на Ближнем Востоке

В российской столице открылась конференция Ближневосточного диалога клуба «Валдай». Ее участники пытаются найти решение проблемы терроризма на Ближнем Востоке.

Общение проходит в формате экспертного диалога с участием политиков, ученых и дипломатов из более чем 25 государств, играющих активную роль в регионе.



Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Хочу сказать со всей определенностью: Россия не стремится занять доминирующее положение на Ближнем Востоке. Главная цель нашей политики — вывести данный ключевой регион мира на устойчивый путь развития».



По словам Матвиенко, это необходимо сделать путем достижения взаимного согласия непосредственных участников внутренних конфликтов и при коллективном содействии вовлеченных крупных региональных и нерегиональных держав. Спикер верхней палаты парламента считает, что ключевую роль в этом процессе должна сыграть Организация объединенных наций.