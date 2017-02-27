Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.02, 14:49
В Подмосковье грабитель с игрушечным пистолетом обчистил кассу магазина: видео. кражи и ограбления, магазины, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Подмосковье грабитель с игрушечным пистолетом обчистил кассу магазина: видео

1 комментарий

В Подмосковье грабитель с игрушечным пистолетом обчистил кассу магазина: видео

В Подмосковье грабитель с игрушечным пистолетом обчистил кассу магазина: видео

    В Московской области произошло ограбление продуктового магазина. Злоумышленник обчистил кассу, угрожая продавцу игрушечным пистолетом.

    Инцидент произошел в поселке городского типа Серебряные Пруды в Московской области. Момент ограбления попал на камеры наблюдения.

    На записи видно, как грабитель подходит к кассиру, наставляет на него предмет, похожий на пистолет, и требует отдать деньги из кассы.

    Позже злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 38-летний мужчина. При обыске у него был изъят игрушечный пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru