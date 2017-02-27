В Подмосковье грабитель с игрушечным пистолетом обчистил кассу магазина: видео

В Московской области произошло ограбление продуктового магазина. Злоумышленник обчистил кассу, угрожая продавцу игрушечным пистолетом.

Инцидент произошел в поселке городского типа Серебряные Пруды в Московской области. Момент ограбления попал на камеры наблюдения.



На записи видно, как грабитель подходит к кассиру, наставляет на него предмет, похожий на пистолет, и требует отдать деньги из кассы.



Позже злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 38-летний мужчина. При обыске у него был изъят игрушечный пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



