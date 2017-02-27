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  • 27.02, 14:49

Сбежавшая в Сибирь от немецкого секс-просвещения семья вернулась в Германию

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Сбежавшая в Сибирь от немецкого <nobr>секс-просвещения</nobr> семья вернулась в Германию

Сбежавшая в Сибирь от немецкого секс-просвещения семья вернулась в Германию

Сбежавшая в Сибирь от немецкого <nobr>секс-просвещения</nobr> семья вернулась в Германию

Многодетная семья Евгения и Луизы Мартенс вместе с 10 детьми вернулась в Германию. Причины, по которым немец бросил дом в Сибири и снова уехал за границу, пока не известны.

По данным новосибирского портала VN.Ru, на днях Евгений Мартенс собирался привезти контейнер с вещами из Германии в Кыштовку, но вместо этого вместе с семьей внезапно вернулся в немецкий Арнсберг.

Издание сообщает, что деревянный дом, где с декабря 2016 года проживала большая семья иммигрантов, сейчас опустел. Ранее Мартенсы сообщали журналистам о своих планах организовать в поселке ферму, присматривали для покупки трактор и собирались оформлять российское гражданство. Семья даже получила единовременную финансовую помощь по программе переселения соотечественников в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, супруги Мартенсы вместе с 10 детьми были вынуждены срочно перебраться жить в Сибирь из Германии из-за конфликта с школой, где учились их дети. Одна из дочерей Мартенсов Мелитта отказалась посещать обязательные уроки по секс-просвещению. На занятиях десятилетним детям предлагали выбирать, кем они себя считают — мужчиной или женщиной, посвящали в секреты «Камасутры» и рассказывали о транссексуалах и прелестях однополой любви. За прогулы уроков родителей Мелитты оштрафовали, Ойген платить отказался, его отправили в тюрьму. А разделяющие взгляды Мартинсов немцы организовали митинг в их поддержку.

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