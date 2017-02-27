Российский стенд стал самым большим на книжной ярмарке в Латвии

Почетным гостем латвийской книжной выставки стала Россия. Знаменитые писатели, десятки крупных российских издательств приехали в Ригу и привезли тысячи экземпляров книг, которые они оставили в дар любителям русскоязычной литературы.

Латвийские СМИ пишут о небывалом событии — в Риге высадился российский десант. Речь идет о культурном прорыве. На латвийской книжной ярмарке необычно широко представлена русскоязычная литература. У российских издательств впервые здесь свой стенд, где можно найти все, начиная от классики и заканчивая современными авторами. Всего представлены более тысячи книг, в том числе и детская литература на русском языке.



В Ригу приехали не только книги, но и их авторы. Санкции, черные списки, резкие заявление политиков — вот что приходит первым делом в голову, когда речь заходит об отношениях Латвии и России. Но возле российского стенда царит атмосфера тепла, дружбы и взаимопонимания. Любому посетителю ясно, что русская литература — это целый пласт мировой культуры, пропустить такое событие было бы непростительно.



По окончании выставки Россия сделает Латвии приятный подарок. Все книги, представленные на стенде, будут переданы в дар библиотекам и культурным центрам. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Храмцова.