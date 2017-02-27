Разбору завалов в восточной части Алеппо мешают оставленные боевиками фугасы

Жители восточных кварталов Алеппо приступили к уборке своих домов. В освобожденных от террористов районах привычные дела по хозяйству принимают совсем другой масштаб. Здесь нужна тяжелая техника, но приходится работать вручную. Оставленные боевиками взрывные устройства только усугубляют ситуацию. Справиться со смертоносными снарядами помогают российские саперы.

Еще недавно в восточных кварталах Алеппо стояли баррикады и шли бои, а сейчас рабочие приступили к разбору завалов. В воздух поднимаются мельчайшие частички строительного мусора и цементная пыль, в белой пелене ничего не разглядеть. Сотни человек с каким-то щетками и скребками, словно муравьи, яростно метут мусор.



На первом этапе тяжелые бульдозеры, которые можно по пальцам одной руки пересчитать, разгребли завалы и баррикады, теперь приходится вручную освобождать от мусора торговые палатки, чтобы уже завтра здесь началась торговля овощами и фруктами.



В соседнем квартале работает тяжелая техника, но сначала территорию обследуют российские саперы. Дело в том, что здесь огромное количество мин-ловушек. Кругом старики и дети выносят мусор из своих квартир или ломают стены кувалдами, то и дело обнаруживая смертоносные снаряды. Здесь каждый знает, как выглядят фугасы.



Ахмад Хаджо, местный житель: «Мы с младшим братом пришли в наш дом, стали разбирать завалы. В ванной комнате увидели один фугас, на кухне — еще один, а под кухней — третий».



В восточных кварталах Алеппо работают российские саперы из инженерной роты военной полиции. Они признаются, что изделия находят кустарные, поэтому приходится разбираться, в чем хитрость. Цена ошибки — подрыв. Сотрудники российского центра по примирению сторон говорят, что разминирование надо завершить как можно быстрее, пока сюда не вернулись все жители, покинувшие свои дома. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.