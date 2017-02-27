ЕС отменил визы для Грузии

Совет ЕС утвердил положение о безвизовом режиме с Грузией для краткосрочных поездок.
Гражданам Грузии с биометрическими паспортами больше не нужна виза для поездок в ЕС на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях. Положение опубликовано на сайте Совета ЕС.
В Брюсселе подчеркнули, что либерализация визового режима сблизит народы Грузии и ЕС и будет способствовать укреплению туризма и деловых связей.
Новые правила для граждан Грузии теперь должны подписать в Совете ЕС и в Европейском парламенте. Положение вступит в силу через 20 дней после его публикации в «Официальном журнале» ЕС. Таким образом, граждане Грузии смогут свободно посещать страны Шенгена с конца марта.
В Брюсселе подчеркнули, что либерализация визового режима сблизит народы Грузии и ЕС и будет способствовать укреплению туризма и деловых связей.
Новые правила для граждан Грузии теперь должны подписать в Совете ЕС и в Европейском парламенте. Положение вступит в силу через 20 дней после его публикации в «Официальном журнале» ЕС. Таким образом, граждане Грузии смогут свободно посещать страны Шенгена с конца марта.
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