Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.02, 13:18

ЕС отменил визы для Грузии

6 комментариев

ЕС отменил визы для Грузии

ЕС отменил визы для Грузии

Совет ЕС утвердил положение о безвизовом режиме с Грузией для краткосрочных поездок.

Гражданам Грузии с биометрическими паспортами больше не нужна виза для поездок в ЕС на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях. Положение опубликовано на сайте Совета ЕС.

В Брюсселе подчеркнули, что либерализация визового режима сблизит народы Грузии и ЕС и будет способствовать укреплению туризма и деловых связей.

Новые правила для граждан Грузии теперь должны подписать в Совете ЕС и в Европейском парламенте. Положение вступит в силу через 20 дней после его публикации в «Официальном журнале» ЕС. Таким образом, граждане Грузии смогут свободно посещать страны Шенгена с конца марта.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru