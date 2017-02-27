В Краснодаре няню заподозрили в убийстве нигерийского младенца

В гараже частного дома в Краснодаре сыщики обнаружили тело задушенного девятимесячного младенца. По подозрению в убийстве задержана няня ребенка.
С заявлением о пропаже ребенка в полицию 21 февраля обратилась гражданка Нигерии. В тот же день аналогичное заявление написала местная жительница — 33-летняя няня ребенка. Няня рассказала, что девятимесячный мальчик несколько месяцев находился у нее дома, а 18 февраля его забрала знакомая матери, оставив денежное вознаграждение в счет оплаты за услуги.
Следователи осмотрели домовладения няни и нашли мертвого младенца в подвале гаража. Тело было завернуто в полиэтиленовый пакет и закопано в землю. Судмедэксперты установили, что ребенка задушили, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу.
Следователи осмотрели домовладения няни и нашли мертвого младенца в подвале гаража. Тело было завернуто в полиэтиленовый пакет и закопано в землю. Судмедэксперты установили, что ребенка задушили, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу.
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