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  • 27.02, 13:18

СК РФ возбудил три уголовных дела об обстрелах ВСУ мирных жителей Донбасса

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СК РФ возбудил три уголовных дела об обстрелах ВСУ мирных жителей Донбасса

СК РФ возбудил три уголовных дела об обстрелах ВСУ мирных жителей Донбасса

Установлены новые факты проведения украинскими военнослужащими артиллерийских обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, в результате которых гибнут мирные жители, говорится в заявлении СК РФ.

Три уголовных дела возбудил Следственный комитет России против Украины по факту преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.

Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следственный комитет расследует указанные преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае если они не понесли за это наказание. Преступления украинских военных против мирного населения не имеют срока давности. Российские следователи примут все возможные меры, чтобы рано или поздно и их исполнители, и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание».

По данным следствия, 14 и 24 января 2017 года украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий калибра не менее 122 мм города Стаханов и Кировск Луганской области. Погибли два мирных жителя, разрушена местная больница.

В период с 16 по 26 февраля военные по приказу Киева обстреляли города Ясиноватая, Докучаевск, а также Новоазовский район Донецкой области. Ранены три мирных жителя. Разрушены и повреждены более 20 жилых домов и другие гражданские объекты, в том числе Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой несколько населенных пунктов.

Ведется расследование, следствие устанавливает лица, причастные к каждому конкретному факту артиллерийских обстрелов, также фиксируются доказательств массовых нарушений прав и свобод человека на территории юго-востока Украины.

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