СК РФ возбудил три уголовных дела об обстрелах ВСУ мирных жителей Донбасса

Установлены новые факты проведения украинскими военнослужащими артиллерийских обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, в результате которых гибнут мирные жители, говорится в заявлении СК РФ.
Три уголовных дела возбудил Следственный комитет России против Украины по факту преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следственный комитет расследует указанные преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае если они не понесли за это наказание. Преступления украинских военных против мирного населения не имеют срока давности. Российские следователи примут все возможные меры, чтобы рано или поздно и их исполнители, и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание».
По данным следствия, 14 и 24 января 2017 года украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий калибра не менее 122 мм города Стаханов и Кировск Луганской области. Погибли два мирных жителя, разрушена местная больница.
В период с 16 по 26 февраля военные по приказу Киева обстреляли города Ясиноватая, Докучаевск, а также Новоазовский район Донецкой области. Ранены три мирных жителя. Разрушены и повреждены более 20 жилых домов и другие гражданские объекты, в том числе Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой несколько населенных пунктов.
Ведется расследование, следствие устанавливает лица, причастные к каждому конкретному факту артиллерийских обстрелов, также фиксируются доказательств массовых нарушений прав и свобод человека на территории юго-востока Украины.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следственный комитет расследует указанные преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае если они не понесли за это наказание. Преступления украинских военных против мирного населения не имеют срока давности. Российские следователи примут все возможные меры, чтобы рано или поздно и их исполнители, и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание».
По данным следствия, 14 и 24 января 2017 года украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий калибра не менее 122 мм города Стаханов и Кировск Луганской области. Погибли два мирных жителя, разрушена местная больница.
В период с 16 по 26 февраля военные по приказу Киева обстреляли города Ясиноватая, Докучаевск, а также Новоазовский район Донецкой области. Ранены три мирных жителя. Разрушены и повреждены более 20 жилых домов и другие гражданские объекты, в том числе Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой несколько населенных пунктов.
Ведется расследование, следствие устанавливает лица, причастные к каждому конкретному факту артиллерийских обстрелов, также фиксируются доказательств массовых нарушений прав и свобод человека на территории юго-востока Украины.
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