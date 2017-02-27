В Якутске бойцовая собака загрызла двухмесячного младенца в коляске

Следователи Якутска проводят проверку по факту нападения бойцовой собаки на младенца. Питбультерьер загрыз ребенка прямо в коляске.
Трагедия произошла на территории частного домовладения на улице Челюскина, сообщается на сайте СУ СКР по региону. Там собака бойцовской породы набросилась на находившегося в детской коляске двухмесячного младенца. Питбультерьер укусил ребенка за голову, от полученной травмы малыш скончался на месте.
Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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