НТВ покажет полицию будущего в новом детективе «Свидетели» от создателей «Следа»

Скоро на НТВ стартует сериал «Свидетели», в котором за расследование преступлений берутся агенты Следственно-Аналитического Управления, или просто САУ. Над сюжетом работала творческая группа, которая создавала популярный сериал «След»: сценаристы Юрий Каменецкий и Эжен Щедрин, а также режиссер Юрий Харнас. Одним из режиссеров «Свидетелей» стал актер Михаил Богдасаров («Ясновидящая», «Семейный детектив»).

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По сюжету Следственно-Аналитическое Управление возглавляет полковник Андрей Громов. Сотрудники управления занимаются розыском преступников и криминалистической экспертизой. Они изучают улики, строят доказательную базу, опрашивают свидетелей и проводят очные ставки в высокотехнологичном офисе, оборудованном по последнему слову техники. В их распоряжении допросные комнаты, камеры заключения, научная лаборатория, а также сканеры, тепловизоры, датчики движения, аппараты для изучения психофизического состояния и новейшие детекторы лжи. Агенты могут обнаружить на месте преступления не только отпечатки пальцев, но и следы электронных устройств, которые находились в момент убийства на этой территории. В этом сотрудникам САУ помогает передвижная лаборатория «Сканер», имеющая доступ к сотовым вышкам.



Эжен Щедрин, автор сценария: «Наш проект — это история про полицию ближайшего будущего. Все технологии, которые используют герои, основаны на существующих разработках спецслужб».



Руководитель отдела полковник Андрей Громов, которого играет актер Николай Сердцев, — целеустремленный и амбициозный человек. Во время расследований у него просыпается настоящий охотничий инстинкт, который помогает на шаг опережать преступника и направлять сотрудников. Кстати, Громов убежден, что над одним делом должны работать двое оперативников — мужчина и женщина. Согласно его теории, представители разных полов по-разному воспринимают и анализируют информацию, что позволяет получить более полную картину события. Правая рука Громова — майор Олег Доронин.



Станислав Повольнов, актер: «Мне нравится мой герой. В его роли есть пространство для юмора. Почти в каждой серии у нас есть экшн: то бомбу надо разминировать, то прыгнуть с высоты. Для меня это не представляет особой сложности, ведь раньше я работал каскадером. Я наездник, фехтовальщик, умею держать оружие. Кстати, сотрудники САУ в кадре используют не макеты, а пневматическое оружие».



Еще один сотрудник команды Громова — психолог-физиолог, доктор наук Маргарита Корецкая. Специально для этой роли актриса Лора Резникова консультировалась с психологами силовых ведомств.



Лора Резникова, актриса: «Мне объясняли, что у психологов-дознавателей всегда есть личный мотив в поимке преступника. Это либо охота, как у Шерлока Холмса, либо желание оправдать даже самого страшного человека. Моя Маргарита именно такая, она старается во всём видеть светлое», — рассказывает Резникова.