Cassini сфотографировал загадочные объекты в кольцах Сатурна

Зонд Cassini сделал фотографии необычно крупных объектов внутри одного из внешних колец Сатурна во время последнего пролета через них.
Эти объекты, по словам участников миссии, Cassini открыл еще в прошлом году, во время одного из первых маневров по выходу на полярную орбиту. Тогда зонд сблизился с кольцом F и снял две странные структуры, «перемешивающие» пыль в кольце. Фотографии необычных объектов NASA опубликовало на этой неделе. У обнаруженных объектов пока нет формальных имен — ученые называют их F16QA и F16QB.
Астрономы полагают, что оба объекта являются не совокупностью частичек пыли, а фрагментами астероидов диаметром в несколько сотен метров. Ранее подобные структуры уже попадали в кольца планеты, но быстро разрушались под действием притяжения лун Сатурна. Отмечается, что если после встречи с одной из таких лун, которая должна произойти в ближайшее время, F16QA и F16QB останутся в кольце — они полностью поменяют его облик. Благодаря гравитационным взаимодействиям кольцо покроется сложным узором из «потоков» пыли, переплетенных друг с другом.
NASA уточняет, что в следующий раз Cassini пролетит через кольца в начале марта. При этом зонд впервые попытается измерить концентрацию водорода и гелия в атмосфере Сатурна, изучит химический состав ее верхних слоев и получит «ночные» фотоснимки колец.
Кольца Сатурна, предположительно, возникли в первые дни существования Солнечной системы в результате разрушения «зародыша» одной из планет. Он подошел слишком близко к Сатурну и под воздействием приливных сил был разорван и раздроблен на мелкие осколки. Позже они и образовали материал колец.
Астрономы полагают, что оба объекта являются не совокупностью частичек пыли, а фрагментами астероидов диаметром в несколько сотен метров. Ранее подобные структуры уже попадали в кольца планеты, но быстро разрушались под действием притяжения лун Сатурна. Отмечается, что если после встречи с одной из таких лун, которая должна произойти в ближайшее время, F16QA и F16QB останутся в кольце — они полностью поменяют его облик. Благодаря гравитационным взаимодействиям кольцо покроется сложным узором из «потоков» пыли, переплетенных друг с другом.
NASA уточняет, что в следующий раз Cassini пролетит через кольца в начале марта. При этом зонд впервые попытается измерить концентрацию водорода и гелия в атмосфере Сатурна, изучит химический состав ее верхних слоев и получит «ночные» фотоснимки колец.
Кольца Сатурна, предположительно, возникли в первые дни существования Солнечной системы в результате разрушения «зародыша» одной из планет. Он подошел слишком близко к Сатурну и под воздействием приливных сил был разорван и раздроблен на мелкие осколки. Позже они и образовали материал колец.
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