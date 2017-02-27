Кудрин выступил против введения в России подоходного налога для роботов

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал идею о введении подоходного налога для занятых на производстве роботов «не самой правильной». По его мнению, говорить об этом в России — преждевременно.
Алексей Кудрин: «Про налогообложение роботов мы (в стратегии развития РФ до 2024 года. — Прим. ред.) не пишем. Это не самая правильная идея».
При этом Кудрин отметил, что «роботы бывают разными, и нужно будет для начала определить единицу измерения». К тому же, по мнению главы ЦСР, «подоходный налог на роботов означает налог на технический прогресс, а перед Россией сейчас стоит противоположная задача — стране нужно ускорять технический прогресс.
Вместе с тем Кудрин признал, что люди, которые теряют рабочие места в результате роботизации производства, нуждаются в социальной адаптации. По его мнению, помогать им нужно с той прибыли, которую получают предприятия благодаря внедрению роботов, передает „Интерфакс“».
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что роботы должны платить налоги наравне с людьми. По его мнению, они работают не меньше людей, а это значит, что и их труд необходимо обложить налогом. Этой же проблемой озабочены и российские профсоюзы, которые считают, что роботы должны делать взносы в Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
При этом Кудрин отметил, что «роботы бывают разными, и нужно будет для начала определить единицу измерения». К тому же, по мнению главы ЦСР, «подоходный налог на роботов означает налог на технический прогресс, а перед Россией сейчас стоит противоположная задача — стране нужно ускорять технический прогресс.
Вместе с тем Кудрин признал, что люди, которые теряют рабочие места в результате роботизации производства, нуждаются в социальной адаптации. По его мнению, помогать им нужно с той прибыли, которую получают предприятия благодаря внедрению роботов, передает „Интерфакс“».
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что роботы должны платить налоги наравне с людьми. По его мнению, они работают не меньше людей, а это значит, что и их труд необходимо обложить налогом. Этой же проблемой озабочены и российские профсоюзы, которые считают, что роботы должны делать взносы в Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
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