Пасечник
Пасечник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.02, 11:47

Кудрин выступил против введения в России подоходного налога для роботов

1 комментарий

Кудрин выступил против введения в России подоходного налога для роботов

Кудрин выступил против введения в России подоходного налога для роботов

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал идею о введении подоходного налога для занятых на производстве роботов «не самой правильной». По его мнению, говорить об этом в России — преждевременно.

Алексей Кудрин: «Про налогообложение роботов мы (в стратегии развития РФ до 2024 года. — Прим. ред.) не пишем. Это не самая правильная идея».

При этом Кудрин отметил, что «роботы бывают разными, и нужно будет для начала определить единицу измерения». К тому же, по мнению главы ЦСР, «подоходный налог на роботов означает налог на технический прогресс, а перед Россией сейчас стоит противоположная задача — стране нужно ускорять технический прогресс.

Вместе с тем Кудрин признал, что люди, которые теряют рабочие места в результате роботизации производства, нуждаются в социальной адаптации. По его мнению, помогать им нужно с той прибыли, которую получают предприятия благодаря внедрению роботов, передает „Интерфакс“».

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что роботы должны платить налоги наравне с людьми. По его мнению, они работают не меньше людей, а это значит, что и их труд необходимо обложить налогом. Этой же проблемой озабочены и российские профсоюзы, которые считают, что роботы должны делать взносы в Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru