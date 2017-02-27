СМИ: «Роснефть» продаст свои активы в Чечне за 12,5 млрд рублей

«Роснефть» намерена продать Чечне 51% в «Грознефтегазе» и остальное имущество в регионе за 12,5 миллиарда рублей — в такую сумму PwC оценила активы компании в республике.
Предложения «Роснефти» по продаже имущества Чечне обсуждали на совещании в Минэкономразвития в начале февраля, пишет сегодня «Коммерсант». Тогда представители региона просили участников (а также Минэнерго, Минфин и Росимущество) проанализировать результаты оценки.
По словам собеседников газеты, после проведения этих процедур и получения согласия на сделку от правительства Чечни будут подготовлены соответствующие директивы правительства РФ. Впрочем, о сроках сделки пока ничего не известно.
Нефтяные активы, расположенные на территории республики, передаются чеченским властям по просьбе Рамзана Кадырова с весны прошлого года.
По словам собеседников газеты, после проведения этих процедур и получения согласия на сделку от правительства Чечни будут подготовлены соответствующие директивы правительства РФ. Впрочем, о сроках сделки пока ничего не известно.
Нефтяные активы, расположенные на территории республики, передаются чеченским властям по просьбе Рамзана Кадырова с весны прошлого года.
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