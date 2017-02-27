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  • 27.02, 11:47
На Хабаровском НПЗ предотвратили попытку теракта. заводы и фабрики, Хабаровск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Хабаровском НПЗ предотвратили попытку теракта

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На Хабаровском НПЗ предотвратили попытку теракта

На Хабаровском НПЗ предотвратили попытку теракта

    В Хабаровске сегодня расследуют инцидент, который называют попыткой теракта на нефтезаводе. 23 февраля над предприятием якобы пролетел дельтапланерист, который сбросил на технологические установки два охваченных огнем парашюта.

    Как отметили в руководстве комбината, если бы не грамотные действия экстренных служб, масштабы возможной катастрофы даже трудно представить.

    Сергей Скуридин, директор Хабаровского нефтеперерабатывающего завода: «Эти парашюты приземлились в газоопасной зоне предприятия и догорали на земле. Если бы не действия оперативного персонала, могла произойти действительно техногенная катастрофа. Страшно даже представить какие последствия могло повлечь это преступление, уничтожить стратегический комплекс экономики края и повлечь за собой катастрофические последствия для жителей города. Руководством НПЗ приняты дополнительные меры по усилению охраны, безопасности и стабильной работы завода».

    Позже выяснилось, что речь может идти об опасной халатности. Местная пресса пишет, что в День защитника Отечества недалеко от нефтяного предприятия на природе отдыхала семья бывших военнослужащих вместе с детьми. В небо они запускали китайские фонарики, представляющие собой воздушные шары с открытым огнем. Ветром их отнесло к территории НПЗ. Эти самые фонарики действительно могли представлять огромную опасность для завода, где находятся тысячи тонн топлива.

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