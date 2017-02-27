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  • 27.02, 13:18
На НТВ стартует масштабный документальный проект «Революция LIVE». история, кино, НТВ, перевороты, премьера, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На НТВ стартует масштабный документальный проект «Революция LIVE»

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На НТВ стартует масштабный документальный проект «Революция LIVE»

На НТВ стартует масштабный документальный проект «Революция LIVE»

На НТВ стартует масштабный документальный проект «Революция LIVE»

    Столетие революции, которая стала предтечей октябрьского переворота, отмечают сегодня в России.

    В Петрограде мирные акции рабочих 27 февраля 1917 года переросли в вооруженное восстание, которое положило конец Российской империи. Спустя век потомки людей, которые принимали непосредственное участие в тех событиях, попробуют понять, что привело к перевороту, и проанализировать поступки героев того времени.

    Сегодня в 23:35 на НТВ и НТВ.Ru смотрите первую серию документального цикла Владимира Чернышёва «Революция LIVE».

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