На НТВ стартует масштабный документальный проект «Революция LIVE»

В Петрограде мирные акции рабочих 27 февраля 1917 года переросли в вооруженное восстание, которое положило конец Российской империи. Спустя век потомки людей, которые принимали непосредственное участие в тех событиях, попробуют понять, что привело к перевороту, и проанализировать поступки героев того времени.