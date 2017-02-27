На НТВ стартует масштабный документальный проект «Революция LIVE»

Столетие революции, которая стала предтечей октябрьского переворота, отмечают сегодня в России.
В Петрограде мирные акции рабочих 27 февраля 1917 года переросли в вооруженное восстание, которое положило конец Российской империи. Спустя век потомки людей, которые принимали непосредственное участие в тех событиях, попробуют понять, что привело к перевороту, и проанализировать поступки героев того времени.
Сегодня в 23:35 на НТВ и НТВ.Ru смотрите первую серию документального цикла Владимира Чернышёва «Революция LIVE».
Сегодня в 23:35 на НТВ и НТВ.Ru смотрите первую серию документального цикла Владимира Чернышёва «Революция LIVE».
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