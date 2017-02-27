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  • 27.02, 11:47
В России рекордно сократились торговые площади продовольственных магазинов. магазины, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В России рекордно сократились торговые площади продовольственных магазинов

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В России рекордно сократились торговые площади продовольственных магазинов

В России рекордно сократились торговые площади продовольственных магазинов

    Крупнейшие продовольственные магазины в прошлом году рекордно сократили свои площади. Предприниматели решили, зачем больше магазинов, когда россияне покупают меньше.

    У крупнейших продовольственных магазинов произошло самое сильное сокращение площадей с 2008 года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование агентства «Infoline-аналитика».

    Эксперты подчеркивают, что в основном закрывались региональные сети. Часть таких ретейлеров обанкротилась и вовсе перестала работать. Вместе с тем и многие лидеры отрасли уменьшили число своих магазинов. Участники рынка объясняют произошедшее тем, что конкуренция выросла, а покупательная способность населения продолжила снижаться.

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