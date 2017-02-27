Сын греческого мультимиллионера устроил огненное ДТП с четырьмя жертвами: видео

В Греции произошло крупное ДТП с участием сына владельца сети супермаркетов Jumbo, погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок.
Авария, виновником которой стал сын греческого мультимиллионера Апостолоса Вакакиса Йоргос попала на камеры наблюдения. На кадрах ролика, размещенного в Сети, видно, что Porsche, принадлежащий Йоргосу, на огромной скорости вылетает с магистрали и врезается в припаркованный на стоянке автомобиль Honda Civic, который от удара тут же разносит на части. Обе машины и здание на парковке мгновенно охватывает огненное пламя.
Жертвами аварии стали 33-летняя женщина с трехлетним ребенком в автомобиле Honda, а также сам водитель и пассажир Porsche — один из них сгорел, другой вылетел через переднее стекло и скончался на месте от травм.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ, на автомагистрали, где произошло ДТП, разрешена скорость до 120 км/ч, но Porsche, скорее всего, ехал намного быстрее. Также отмечается, что Йоргос Вакакис всего несколько дней назад вернулся в Грецию из США на каникулы. Молодой человек вместе с другом направлялся в Дельфы.
Отец Йоргоса — Апостолос Вакакис владеет сетью более чем из 80 магазинов в южно-европейских странах, 52 из них расположены в Греции. В 2015 году доход компании Вакакиса составил 782 миллиона евро.
Жертвами аварии стали 33-летняя женщина с трехлетним ребенком в автомобиле Honda, а также сам водитель и пассажир Porsche — один из них сгорел, другой вылетел через переднее стекло и скончался на месте от травм.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ, на автомагистрали, где произошло ДТП, разрешена скорость до 120 км/ч, но Porsche, скорее всего, ехал намного быстрее. Также отмечается, что Йоргос Вакакис всего несколько дней назад вернулся в Грецию из США на каникулы. Молодой человек вместе с другом направлялся в Дельфы.
Отец Йоргоса — Апостолос Вакакис владеет сетью более чем из 80 магазинов в южно-европейских странах, 52 из них расположены в Греции. В 2015 году доход компании Вакакиса составил 782 миллиона евро.
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