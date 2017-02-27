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  • 27.02, 11:47
Сын греческого мультимиллионера устроил огненное ДТП с четырьмя жертвами: видео. Греция, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сын греческого мультимиллионера устроил огненное ДТП с четырьмя жертвами: видео

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Сын греческого мультимиллионера устроил огненное ДТП с четырьмя жертвами: видео

Сын греческого мультимиллионера устроил огненное ДТП с четырьмя жертвами: видео

Сын греческого мультимиллионера устроил огненное ДТП с четырьмя жертвами: видео
  • Фото: Proto Thema /youtube.com

    • В Греции произошло крупное ДТП с участием сына владельца сети супермаркетов Jumbo, погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок.

    Авария, виновником которой стал сын греческого мультимиллионера Апостолоса Вакакиса Йоргос попала на камеры наблюдения. На кадрах ролика, размещенного в Сети, видно, что Porsche, принадлежащий Йоргосу, на огромной скорости вылетает с магистрали и врезается в припаркованный на стоянке автомобиль Honda Civic, который от удара тут же разносит на части. Обе машины и здание на парковке мгновенно охватывает огненное пламя.

    Жертвами аварии стали 33-летняя женщина с трехлетним ребенком в автомобиле Honda, а также сам водитель и пассажир Porsche — один из них сгорел, другой вылетел через переднее стекло и скончался на месте от травм.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ, на автомагистрали, где произошло ДТП, разрешена скорость до 120 км/ч, но Porsche, скорее всего, ехал намного быстрее. Также отмечается, что Йоргос Вакакис всего несколько дней назад вернулся в Грецию из США на каникулы. Молодой человек вместе с другом направлялся в Дельфы.

    Отец Йоргоса — Апостолос Вакакис владеет сетью более чем из 80 магазинов в южно-европейских странах, 52 из них расположены в Греции. В 2015 году доход компании Вакакиса составил 782 миллиона евро.


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