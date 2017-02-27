СМИ узнали о нежелании крымских татар переезжать на Украину

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов рассказал о жизни крымских татар после возвращения полуострова в состав РФ, внеклассных уроках по истории народов и российской идентичности.
По информации «Известий», после проведенного Федеральным агентством по делам национальностей исследования Игорь Баринов заявил, что из Крыма на Украину хотят переехать… ноль процентов крымских татар.
Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей: «Согласно данным нашего последнего социологического исследования в Республике Крым, направленного конкретно на представителей крымско-татарского населения, при ответе на вопрос: „Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?“, 0% опрошенных ответили, что хотели бы переехать на Украину».
По словам Баринова, 82% респондентов признались, что хотели бы остаться в Крыму, 10% опрошенных сообщили, что готовы переехать в другой населенный пункт, но непременно в пределах Крыма. Всего 2% участников опроса заявили, что согласны перебраться в другой российский регион. Игорь Баринов считает, что это «очень серьезные цифры». По мнению главы ФАДН, результаты исследования свидетельствуют о том, что жизнь крымских татар меняется в лучшую сторону.
Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей: «Согласно данным нашего последнего социологического исследования в Республике Крым, направленного конкретно на представителей крымско-татарского населения, при ответе на вопрос: „Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?“, 0% опрошенных ответили, что хотели бы переехать на Украину».
По словам Баринова, 82% респондентов признались, что хотели бы остаться в Крыму, 10% опрошенных сообщили, что готовы переехать в другой населенный пункт, но непременно в пределах Крыма. Всего 2% участников опроса заявили, что согласны перебраться в другой российский регион. Игорь Баринов считает, что это «очень серьезные цифры». По мнению главы ФАДН, результаты исследования свидетельствуют о том, что жизнь крымских татар меняется в лучшую сторону.
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