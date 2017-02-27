Баррель нефти Brent подорожал до $56,4

Эталонные марки нефти после падения по итогам предыдущей сессии начали расти в цене.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по Москве апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 56 долларов 40 центов за баррель (+0,73%). К концу прошлого торгового дня цена опустилась на до 55 долларов 99 центов за баррель (-1,04%).



На электронных торгах в Нью-Йорке котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель поднялись до 54 долларов 32 центов за баррель (+1,04%). По итогам предыдущей сессии они подешевели до 53 долларов 99 центов за баррель (-0,84%).



В США на прошлой неделе стало на 5 работающих нефтяных буровых установок больше, теперь их 602. По мнению экспертов, рынок сдерживают опасения, что американские производители углеводородов на фоне восстановления котировок начнут наращивать объемы. В то же время согласованные действия стран — членов ОПЕК и других крупных нефтедобытчиков по сокращению производства являются для рынка позитивным сигналом.