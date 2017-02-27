В Кемерове неизвестные сожгли 5 грузовиков

Минувшая ночь выдалась жаркой для кемеровских спасателей. В Заводском районе города сгорели сразу 5 грузовых автомобилей.
Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, в 2:54 по местному времени (22:54 по Москве) на пульт дежурного поступила информация о вспыхнувших грузовиках. На место ЧП прибыли 4 спасателя, справиться с огнем удалось за несколько минут.
Пламя изуродовало два автомобиля ГАЗ-2747 2015 года выпуска, два фургона ГАЗ-2824FS 2016 года выпуска, а также ГАЗ-1724, сошедший с конвейера в 2015 году. Во всех машинах обгорели моторные отсеки и кабины автомобилей. Предварительная причина случившегося — поджог.
Пламя изуродовало два автомобиля ГАЗ-2747 2015 года выпуска, два фургона ГАЗ-2824FS 2016 года выпуска, а также ГАЗ-1724, сошедший с конвейера в 2015 году. Во всех машинах обгорели моторные отсеки и кабины автомобилей. Предварительная причина случившегося — поджог.
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