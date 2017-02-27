В Рязанской области лучшие бойцы ВДВ участвуют в конкурсе «Десантный взвод — 2017».

До 1 марта предстоит определить лидеров в нескольких категориях, а пока участники состязаний устраивают парашютное двоеборье, стрельбы и марш-броски с преодолением препятствий.



На аэродроме Дягилево экипажи тренируются загружать боевую технику в самолеты, на полигоне Дубровичи проходят соревнования в спринте, гонки преследования и эстафеты на новейших десантных машинах.