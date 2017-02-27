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  • 27.02, 08:45
«Десантный взвод — 2017»: бойцы ВДВ соревнуются в стрельбах и парашютном двоеборье. Рязанская область, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Десантный взвод — 2017»: бойцы ВДВ соревнуются в стрельбах и парашютном двоеборье

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«Десантный взвод — 2017»: бойцы ВДВ соревнуются в стрельбах и парашютном двоеборье

«Десантный взвод — 2017»: бойцы ВДВ соревнуются в стрельбах и парашютном двоеборье

«Десантный взвод — 2017»: бойцы ВДВ соревнуются в стрельбах и парашютном двоеборье

    В Рязанской области лучшие бойцы ВДВ участвуют в конкурсе «Десантный взвод — 2017».

    До 1 марта предстоит определить лидеров в нескольких категориях, а пока участники состязаний устраивают парашютное двоеборье, стрельбы и марш-броски с преодолением препятствий.

    На аэродроме Дягилево экипажи тренируются загружать боевую технику в самолеты, на полигоне Дубровичи проходят соревнования в спринте, гонки преследования и эстафеты на новейших десантных машинах.

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