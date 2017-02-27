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  • 27.02, 07:14

На подступах к Пальмире сирийские войска заняли господствующую высоту

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На подступах к Пальмире сирийские войска заняли господствующую высоту

На подступах к Пальмире сирийские войска заняли господствующую высоту

Сирийская армия при поддержке отрядов ополчения взяли стратегически важную высоту, расположенную юго-восточнее Пальмиры. Военным удалось выбить с этой территории боевиков ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство»).

Как передает информагентство SANA со ссылкой на военный источник, накануне вечером сирийские военнослужащие установили контроль над высотой 939,5, которая считается господствующей в горном районе Эль-Хаяль. Сообщается, что отряды ИГИЛ понесли большие потери в живой силе и военной технике.

Сирийская армия на прошлой неделе в 5 километрах от Пальмиры установила огневой контроль над стратегически важным перекрестком. Военные закрепились у здания автошколы и начали освобождать от боевиков близлежащие высоты. По окончании этой операции от бандформирований удастся очистить стратегически важную транспортную автомобильную развязку, расположенную на подступах к городу.

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