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  • 27.02, 07:14
Семь недель без мяса: патриарх объяснил верующим смысл Великого поста. патриарх, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Семь недель без мяса: патриарх объяснил верующим смысл Великого поста

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Семь недель без мяса: патриарх объяснил верующим смысл Великого поста

Семь недель без мяса: патриарх объяснил верующим смысл Великого поста

Семь недель без мяса: патриарх объяснил верующим смысл Великого поста

    У христиан всего мира сегодня начинается Великий пост. Семь недель верующим рекомендуется воздерживаться от мяса и любой другой животной пищи и алкоголя. Хотя отказ от скоромных продуктов в основном относится к прихожанам православных церквей, где Великий пост действительно очень строгий.

    Самыми трудными считаются первая и последняя недели, когда в пищу можно употреблять только сырые продукты. Священнослужители напоминают, что главное во время поста — это не отказ от любимых продуктов, в это время принято чаще молиться и совершать добрые дела.

    Накануне Великого поста в храме Христа Спасителя прошла особая служба. Во время обращения Патриарха к прихожанам приглушили свет, чтобы верующие не отвлекались и сосредоточились на словах предстоятеля.

    Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Очень редко нам удается возвыситься над конфликтами, над суетой, взглянуть на себя объективно, что называется, со стороны, и особенно в конфликте с другими людьми увидеть часть своей вины. Великий пост дается нам для того, чтобы изменить свое душевное состояние, состояние своего сердца, своего ума. Без трезвого взгляда на самого себя это сделать невозможно, нужно видеть свои прегрешения».

    В этом году католическая и православная Пасхи совпадают, поэтому готовиться к главному для верующих празднику христиане планеты будут вместе. Воскресение Христово они отметят 16 апреля.
    Великий пост: все, что нужно знать о древней традицииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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