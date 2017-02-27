Семь недель без мяса: патриарх объяснил верующим смысл Великого поста

Самыми трудными считаются первая и последняя недели, когда в пищу можно употреблять только сырые продукты. Священнослужители напоминают, что главное во время поста — это не отказ от любимых продуктов, в это время принято чаще молиться и совершать добрые дела.Накануне Великого поста в храме Христа Спасителя прошла особая служба. Во время обращения Патриарха к прихожанам приглушили свет, чтобы верующие не отвлекались и сосредоточились на словах предстоятеля., патриарх Московский и всея Руси: «Очень редко нам удается возвыситься над конфликтами, над суетой, взглянуть на себя объективно, что называется, со стороны, и особенно в конфликте с другими людьми увидеть часть своей вины. Великий пост дается нам для того, чтобы изменить свое душевное состояние, состояние своего сердца, своего ума. Без трезвого взгляда на самого себя это сделать невозможно, нужно видеть свои прегрешения».В этом году католическая и православная Пасхи совпадают, поэтому готовиться к главному для верующих празднику христиане планеты будут вместе. Воскресение Христово они отметят 16 апреля.