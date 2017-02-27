Выдвиженец Трампа отказался возглавить ВМС США

Министр обороны США Джеймс Мэттис объявил, что претендент на пост главы ВМС Филип Билден отказался от предложения президента «по деловым соображениям».
Джеймс Мэттис, глава Минобороны США: «Это было его собственное решение по личным причинам и тем ощутимым вызовам, с которыми он столкнулся, пытаясь обособить себя от своих деловых интересов».
Министр обороны подчеркнул, что это решение Билдена связано с возможным конфликтом интересов инвестора на новом посту: заняв должность, он должен будет оставить бизнес.
Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Билдена опытным офицером военной разведки и «очень успешным бизнесменом», который обладает стратегическим видением и сможет повысить дисциплину в ВМС США.
Филип Билден стал уже вторым кандидатом Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне. В начале февраля другой инвестор-миллиардер — Винсент Виола — отказался от предложения возглавить сухопутные войска, напоминает ТАСС.
Министр обороны подчеркнул, что это решение Билдена связано с возможным конфликтом интересов инвестора на новом посту: заняв должность, он должен будет оставить бизнес.
Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Билдена опытным офицером военной разведки и «очень успешным бизнесменом», который обладает стратегическим видением и сможет повысить дисциплину в ВМС США.
Филип Билден стал уже вторым кандидатом Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне. В начале февраля другой инвестор-миллиардер — Винсент Виола — отказался от предложения возглавить сухопутные войска, напоминает ТАСС.
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