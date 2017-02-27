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  • 27.02, 07:13

Выдвиженец Трампа отказался возглавить ВМС США

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Выдвиженец Трампа отказался возглавить ВМС США

Выдвиженец Трампа отказался возглавить ВМС США

Выдвиженец Трампа отказался возглавить ВМС США
  • Фото: Philip Bilden/ Wikipedia

    • Министр обороны США Джеймс Мэттис объявил, что претендент на пост главы ВМС Филип Билден отказался от предложения президента «по деловым соображениям».

    Джеймс Мэттис, глава Минобороны США: «Это было его собственное решение по личным причинам и тем ощутимым вызовам, с которыми он столкнулся, пытаясь обособить себя от своих деловых интересов».

    Министр обороны подчеркнул, что это решение Билдена связано с возможным конфликтом интересов инвестора на новом посту: заняв должность, он должен будет оставить бизнес.

    Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Билдена опытным офицером военной разведки и «очень успешным бизнесменом», который обладает стратегическим видением и сможет повысить дисциплину в ВМС США.

    Филип Билден стал уже вторым кандидатом Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне. В начале февраля другой инвестор-миллиардер — Винсент Виола — отказался от предложения возглавить сухопутные войска, напоминает ТАСС.

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