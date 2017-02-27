Камчатка окажется во власти сразу двух циклонов

В МЧС предупреждают жителей Камчатки о неблагоприятной для поездок погоде и призывают их не покидать населенные пункты.
В МЧС предупредили о штормовом ветре и осадках, которые только усилятся в понедельник с приходом нового циклона.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю: «На юго-восточное побережье полуострова оказывает фронтальное влияние Охотоморский циклон. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также усиление ветра на юго-западном побережье до 23 метров в секунду. Во второй половине дня 27 февраля на юго-восточное побережье полуострова начнет оказывать фронтальное влияние тихоокеанский циклон, который принесет осадки в виде снега».
В течение нескольких дней циклоны будут распространять свое влияние на остальную территорию полуострова. Спасатели рекомендуют жителям Камчатки соблюдать повышенную осторожность, а также ограничить выезд за пределы населенных пунктов, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю: «На юго-восточное побережье полуострова оказывает фронтальное влияние Охотоморский циклон. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также усиление ветра на юго-западном побережье до 23 метров в секунду. Во второй половине дня 27 февраля на юго-восточное побережье полуострова начнет оказывать фронтальное влияние тихоокеанский циклон, который принесет осадки в виде снега».
В течение нескольких дней циклоны будут распространять свое влияние на остальную территорию полуострова. Спасатели рекомендуют жителям Камчатки соблюдать повышенную осторожность, а также ограничить выезд за пределы населенных пунктов, цитирует ТАСС.
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