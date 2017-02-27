Время Синдбада
Недоступно в Вашей стране
Время Синдбада 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.02, 02:41

На трассе под Смоленском столкнулись три легковушки и грузовик

комментировать

На трассе под Смоленском столкнулись три легковушки и грузовик

На трассе под Смоленском столкнулись три легковушки и грузовик

В результате ДТП на федеральной трассе М-1 в Смоленском районе погибли два человека.

Сообщение пресс-службы управления МВД по Смоленской области: «Столкновение легковых автомобилей, Lada, Toyota и грузовика MAN произошло на 372 километре федеральной автодороги М-1 в Смоленском районе. В результате ДТП погибли два человека и один в тяжелом состоянии доставлен в больницу».

В полиции уточнили, что все погибшие и пострадавший находились в автомобиле Skoda. По предварительной версии следствия, его водитель нарушил правила дорожного движения и при совершении обгона задел Toyota, двигавшийся в попутном направлении. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где Skoda столкнулась с Lada и фурой MAN, пишет ТАСС.

Ведется расследование.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru