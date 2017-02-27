На трассе под Смоленском столкнулись три легковушки и грузовик

В результате ДТП на федеральной трассе
М-1 в Смоленском районе погибли два человека.
Сообщение пресс-службы управления МВД по Смоленской области: «Столкновение легковых автомобилей, Lada, Toyota и грузовика MAN произошло на 372 километре федеральной автодороги М-1 в Смоленском районе. В результате ДТП погибли два человека и один в тяжелом состоянии доставлен в больницу».
В полиции уточнили, что все погибшие и пострадавший находились в автомобиле Skoda. По предварительной версии следствия, его водитель нарушил правила дорожного движения и при совершении обгона задел Toyota, двигавшийся в попутном направлении. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где Skoda столкнулась с Lada и фурой MAN, пишет ТАСС.
Ведется расследование.
В полиции уточнили, что все погибшие и пострадавший находились в автомобиле Skoda. По предварительной версии следствия, его водитель нарушил правила дорожного движения и при совершении обгона задел Toyota, двигавшийся в попутном направлении. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где Skoda столкнулась с Lada и фурой MAN, пишет ТАСС.
Ведется расследование.
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