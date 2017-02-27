Жертвами пожара на северо-западе Москвы стали два человека

Пожарные потушили горящую квартиру на улице Берзарина. Двое пострадавших скончались в карете скорой помощи.
Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Берзарина. Загорелась квартира на четвертом этаже. Прибывшие на место пожарные спасли из горящего помещения трех человек, но двое из них скончались в карете скорой помощи по дороге в больницу, пишет ТАСС.
В настоящее время пожар уже полностью потушен. Его причины устанавливают.
В настоящее время пожар уже полностью потушен. Его причины устанавливают.
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