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  • 27.02, 01:09

Жертвами пожара на северо-западе Москвы стали два человека

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Жертвами пожара на северо-западе Москвы стали два человека

Жертвами пожара на <nobr>северо-западе</nobr> Москвы стали два человека

Пожарные потушили горящую квартиру на улице Берзарина. Двое пострадавших скончались в карете скорой помощи.

Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Берзарина. Загорелась квартира на четвертом этаже. Прибывшие на место пожарные спасли из горящего помещения трех человек, но двое из них скончались в карете скорой помощи по дороге в больницу, пишет ТАСС.

В настоящее время пожар уже полностью потушен. Его причины устанавливают.

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