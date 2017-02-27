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  • 27.02, 01:09

В Алжире террорист взорвал себя у полицейского участка

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В Алжире террорист взорвал себя у полицейского участка

В Алжире террорист взорвал себя у полицейского участка

В алжирском городе Константина полицейские застрелили террориста, но тот успел привести в действие пояс смертника.

Как передает телеканал Sky News Arabia, взрыв прогремел возле полицейского участка в городе Константина на северо-востоке Алжира.

Террорист-смертник попытался проникнуть в полицейский участок, но был застрелен правоохранителями. При этом террорист успел привести в действие закрепленное на его теле взрывное устройство. Ранения получили трое полицейских.

Личность террориста уже установлена. В полиции сообщили, что он уже неоднократно принимал участие в нападениях на правоохранителей.


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