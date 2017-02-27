В Екатеринбурге тушат масштабный пожар на мебельной фабрике

Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в пылающем здании мебельной фабрики в Екатеринбурге.
Крупный пожар произошел в Екатеринбурге на Павлодарской улице в здании предприятия по производству и ремонту мебели. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области, в результате происшествия пострадавших нет.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «Пожарным удалось локализовать огонь на площади 800 квадратных метров. Открытое горение на месте пожара ликвидировано, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось своевременно эвакуировать из горящих помещений несколько баллонов с пропаном и предотвратить взрыв».
Причину пожара установят специалисты МЧС. По предварительной версии, возгорание могло начаться из-за неисправной электропроводки.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «Пожарным удалось локализовать огонь на площади 800 квадратных метров. Открытое горение на месте пожара ликвидировано, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось своевременно эвакуировать из горящих помещений несколько баллонов с пропаном и предотвратить взрыв».
Причину пожара установят специалисты МЧС. По предварительной версии, возгорание могло начаться из-за неисправной электропроводки.
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