На аэродроме в США разбился самолет

Легкомоторный самолет разбился на аэродроме округа Саффолк в штате
Нью-Йорк.
Как передает телеканал ABC7, небольшой частный самолет Navion F разбился во время отработки взлета и посадки на аэродроме округа Саффолк.
На борту самолета, рухнувшего на деревья в районе взлетно-посадочной полосы, находились три человека. Двое из них погибли, третий выжил. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты Федерального авиационного управления США.
На борту самолета, рухнувшего на деревья в районе взлетно-посадочной полосы, находились три человека. Двое из них погибли, третий выжил. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты Федерального авиационного управления США.
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