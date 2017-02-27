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  • 27.02, 02:41

На аэродроме в США разбился самолет

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На аэродроме в США разбился самолет

На аэродроме в США разбился самолет

На аэродроме в США разбился самолет
  • Фото: @TRETTIEN/ twitter.com

    • Легкомоторный самолет разбился на аэродроме округа Саффолк в штате Нью-Йорк.

    Как передает телеканал ABC7, небольшой частный самолет Navion F разбился во время отработки взлета и посадки на аэродроме округа Саффолк.

    На борту самолета, рухнувшего на деревья в районе взлетно-посадочной полосы, находились три человека. Двое из них погибли, третий выжил. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

    Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты Федерального авиационного управления США.

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